Прокуратура выявила в Минобрнауки хищения на 127 млн рублей

Увольнение главы департамента Минобрнауки связали с миллионными хищениями в ведомстве.

Генеральная прокуратура выявила хищения при расходовании бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий Минобрнауки. По информации надзорного ведомства, ущерб составил около 127 миллионов рублей. По версии следствия, благодаря действиям экс-главы департамента Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова были украдены 53 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя генерального прокурора Александра Буксмана к министру образования Ольге Васильевой.

По данным СМИ, украденные средства ужшкммт предназначались для проекта МФТИ по созданию устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека.

Прокуратура нашла нарушения законодательства при реализации двух ФЦП — «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» («Исследования и разработки») и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» («Фарма-2020»).

Как следует из письма первого замгенпрокурора Буксмана, из-за действий бывшего директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова было похищено порядка 53 млн руб. бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на создание устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека, проект реализовывался в Московском физико-техническом институте (МФТИ); договор на разработку устройства с институтом был заключен 23 сентября 2014 года.

Сначала Антропов принял работу, а затем, в июле 2016 года, Салихов расторг соглашение с МФТИ, объяснив это тем, что она была выполнена с опережением. Но, как показала прокурорская проверка, фактически проект реализован не был. Более того, научный руководитель проекта пожаловался в Минобрнауки на то, что работы по созданию устройства проводились без его участия, а его подписи в сопроводительных документах были подделаны.

Еще 74 млн руб. департамент науки и технологий Минобрнауки в 2014 году выплатил компаниям, с которыми в итоге расторг соглашения о предоставлении субсидий из-за некачественной работы, подчеркивает Буксман. Эти деньги в бюджет не возвращены до сих пор, констатировали в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура потребовала от Минобрнауки принять меры для возврата денег в федеральный бюджет по расторгнутым соглашениям, организовать контроль за расходованием средств и соблюдением законодательства о госзакупках. Источник, близкий к Минобрнауки, не исключил, что по итогам проверки Генпрокуратуры в отношении бывших руководителей департамента науки и технологий может быть возбуждено уголовное дело.

Между тем увольнение директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и его трех заместителей в декабре 2016 года может быть связано с хищением бюджетных средств. Об этом информирует ТАСС.

По словам источника агентства, "Салихов написал заявление и ушел, его замы тоже".

Собеседник агентства отметил, что увольнение руководства научного департамента могло произойти и раньше, однако процесс затянулся из-за трудового законодательства.