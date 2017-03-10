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Путешественник из Южной Африки впервые в истории пересек Атлантику на доске за 93 дня (ВИДЕО)

Опубликовано 10.03.17 17:05 Путешественник из Южной Африки впервые в истории пересек Атлантику на доске за 93 дня (ВИДЕО)

Южноафриканец Крис Бертиш первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом.

Южноафриканец Крис Бертиш первым в мире пересек Атлантику на доске с веслом, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian. Бертиш начал путешествие 93 дня назад в марокканском городе Агадир. В четверг он завершил его, прибыв на остров Антигуа в Карибском море в 8:32 по местному времени.

 

 

#thesupcrossing #carrickwealth @chrisbertish arrives in English Harbour to a heroes welcome. #passionwithapurpose

Публикация от Kieron McRae (@kieronmcrae)

Сорокадвухлетний мужчина путешествовал на шестиметровой доске за 120 тысяч долларов, сделанной специально для него британским конструктором лодок Филом Моррисоном за шесть месяцев.

Передняя часть доски оборудована небольшой каютой, в которой Бертиш спал. Кроме того, в ней хранилось оборудование, необходимое ему для путешествия: системы GPS, УКВ-радио, автопилот, спутниковый телефон, солнечные панели, а также запасы воды.

 

В среднем южноафриканец проплывал по 69 километров в день. В предпоследний день пути он сделал финальный рывок и смог преодолеть почти 96,5 километра. Путешествовал он в основном ночью. Восстановить силы ему помогали протеиновые коктейли, замороженные полуфабрикаты и вяленое мясо.

"Ради этого дня я трудился столько, сколько себя помню. Последние пять лет ради этого проекта я ставил все на карту, все!", — написал он в Facebook примерно за час до завершения своего путешествия.
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