Новости Новороссии сегодня за последний час: с соответствующим заявлением выступил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

Новороссия сегодня, новости последнего часа: в ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви

По словам министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника, военнослужащие восьмого полка специального назначения ВСУ причастны к убийству командира ополченцев Михаила Толстых с позывным Гиви.

Как пишет Life со ссылкой на Пасечника, командир этого полка Олег Нечаев и начальник его отдела разведки, майор Павел Балов с позывным "Кедр" "несут непосредственную ответственность" за смерть Гиви. Также министр ЛНР утверждает, что Нечаев и Балов причастны и к другим преступлениям, совершенным на территориях самопровозглашенных республик ужшкммт и Крыму.

Пасечник отметил, что сейчас в расположенном в двух часах езды от Луганска городе Старобельск развернут сводный отряд 8-го полка ВСУ численностью 120-150 человек, где якобы сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы, в каждой из которых состоят от 12 до 17 человек.

Как писал TopNews, Михаил Толстых был убит утром 8 февраля на донецкой базе батальона "Сомали", который он возглавлял. По словам властей ДНР, за убийством ополченца стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.