Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга в гостях у племени каннибалов (ВИДЕО) Тележурналист Реза Аслан посетил представителей индийской секты агхори. Ведущий американского канала CNN Реза Аслан побывал у представителей индийской секты агхори, практикующей ритуальный каннибализм. Племя угостило журналиста кусочком человеческого мозга, заставив запить алкоголем, налитым в череп умершего соплеменника. Момент, как Аслан, чье лицо для ритуала вымазали человеческим прахом, проглатывает жареный кусок мозга, был запечатлен на видео. По словам американца, по вкусу "угощение" напоминало ему древесный уголь, пишут "Вести" со ссылкой на зарубежные ужшкммт источники. Инцидент спровоцировал громкий скандал в Индии и на родине журналиста. Аслана подвергли критике за "очернение образа индуизма", притом, что секта агхори является маргинальной и не считается легитимной в глазах большинства индуистов. CNN presenter Reza Aslan sparks backlash after he eats HUMAN BRAIN while filminghttps://t.co/OxMggUCtaU pic.twitter.com/q37q3k4BLz — Daily Mail US (@DailyMail) 10 марта 2017 г. Отметим, что аскетическая индуистская секта агхори сформировалась в XIV веке. Ее члены поклоняются богу Шиве. Твитнуть Другие материалы по этой теме В Южной Америке обнаружили огромную анаконду-каннибала Сотрудник морга убил и съел женщину Новости наших партнеров