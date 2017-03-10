Экс-президент Латвии нашла способ "борьбы с Путиным"

Свою характеристику российскому лидеру дала бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Вайра Вике-Фрейберга, руководившая Латвией в период с 1999 до 2007 года, в интервью немецкой газете Tages-Anzeiger заявила, что республика стала чувствовать себя в большей безопасности с момента вступления в НАТО. По ее воспоминаниям, один мужчина тогда со слезами на глазах сказал: «Теперь я могу спать, не опасаясь, что меня однажды разбудят среди ночи и отправят в Сибирь», пишет "Росбалт".

Как отметила экс-президент Латвии, раньше они думали, что окончания Холодной войны будет ужшкммт достаточно для того, чтобы «остановить» Россию, однако это оказалось не так. В то же время Вике-Фрейберга не считает, что жителям Прибалтики нужно чего-то бояться. «Мы входим в Шенгенскую зону, в еврозону, в ЕС и в НАТО», — подчеркнула она.

Экс-президент призналась, что не смотрит российское телевидение, потому что у нее «аллергия на ложь». По ее словам, «в России телевидение, как промывание мозгов, у них нет никакой другой информации. И никогда не знаешь, что Кремль начнет утверждать дальше».

Кроме того, она поделилась с журналистами немецкой газеты своим мнением о Владимире Путине, с которым ей приходилось встречаться во время пребывания на посту президента Латвии. Глава Кремля — человек, «который уважает силу и хочет, чтобы его самого уважали, потому что он сильный», считает Вике-Фрейберга.

«Когда он чувствует, что его воспринимают всерьез, он может быть по-настоящему обаятельным и дружелюбным, даже если ему показывают четкие границы, — рассказала бывший президент. — Однако если он чувствует слабость, то у него появляется желание устремиться вперед и постоянно требовать все больше».

Нынешним европейским лидерам она советует четко дать понять Путину, что по поводу территориальной целостности Европы не может быть никаких дискуссий. По словам экс-президент Латвии, Западу не удается найти общий язык с русскими, которые «всё ставят с ног на голову»; тем не менее, конфронтации с Москвой никто не хочет и все продолжают надеяться на диалог, добавляет "Ридус".

«Но это потребует очень большого терпения, — считает Вике-Фрайберга. — Путина устраивает, когда другие страны дестабилизируются, — тогда мировое сообщество занято, и он может делать у себя дома, что хочет».