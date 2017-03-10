Сирия, последние новости на 10 марта 2017: армия Турции открыла огонь по сирийским пограничникам на западе города Манбидж.

Операция России в Сирии, последние новости: ВКС РФ уничтожили более 600 боевиков в Алеппо

Авиагруппа российских войск в Сирии за минувшую неделю нанесла 452 авиаудара по позициям боевиков на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

В итоге были уничтожены около 600 боевиков, 16 БМП, 41 пикап с крупнокалиберными пулеметами и более 30 единиц иной автотехники.

По словам Рудского, сирийские войска достигли значительного успеха в действиях в этом районе.

Как ужшкммт отмечает Lenta.ru, за последнее время армия Сирии значительно продвинулась на восток от авиабазы Квейрис. 9 марта под контроль была взята авиабаза Кшейш.

Сирия, карта боевых действий на сегодня, 10 марта 2017

Тем временем армия Турции при поддержке сирийской оппозиции открыла артиллерийский огонь по сирийским пограничникам на западе сирийского города Манбидж.

По информации арабских СМИ, в результате были убиты восемь сирийских военнослужащих, десятки солдат армии Сирии получили ранения. Есть сведения о том, что турецкие военные атаковали сирийские части недалеко от приграничных деревень, которые курдско-сирийский альянс Сирийские демократические силы передал под контроль сирийских правительственных войск.

Сообщается, что турецкая армия и силы операции "Щит Евфрата" обстреляли сирийских пограничников с использованием тяжелой артиллерии. По некоторым данным, сирийские пограничники находились в поселки Арима, а обстрел произошел ночью.

Отметим, что операция по зачистке Кабуна и Барзе была начата 5 марта бойцами 105-й бригады республиканской гвардии и 42-й бр. 4-й мех. дивизии, когда в течение дня были взяты сады Барзе к востоку от Кабуна.