Диана Шурыгина "ВКонтакте" ответила на критику в свой адрес после участия в "Пусть говорят" (ФОТО)

Диана Шурыгина, "Пусть говорят": опубликовано ФОТО, на котором девушка курит с отцом на съемках проекта.

Диана Шурыгина после "Пусть говорят": жертва изнасилования ответила негодующей общественности во "Вконтакте"

Одна из самых популярных медиаперсон последних дней Диана Шурыгина после потока бурной критики в свой адрес со стороны негодующей общественности прокомментировала реакцию зрителей и соцсетей на ситуацию вокруг своей персоны.

На своей странице "ВКонтакте" Шурыгина написала, что защищает себя и свою семью. Также она ужшкммт обратилась к девушкам, которые стали жертвами насилия.

Диана Шурыгина ФОТО: соцсети

"Так. Хочу высказать свое мнение по поводу последней программы "пусть говорят". Много было сказано по поводу того что я подаю плохой пример. Интересно, чем же?! Тем что я не стала молчать? Или тем, что отстаивала свои слова! Защищала себя и свою семью?! хм. Это не игра и не постановка! Это жизнь! Девушки не молчите !!! Эти козлы будут нас тр**** без согласия!!! А мы должны молча плакать!!! Нет!!! Такого не будет!!! Стойте до конца! Добивайтесь справедливости!!! И продолжайте жить!!! Ведь жизнь у нас одна! Всех люблю. Спасибо за поддержку", — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В Сеть попала фотография, на которой Диана Шурыгина вместе с отцом курит на проекте "Пусть говорят"

В Сети опубликовали шокирующую фотография, на которой запечатлена 17-летняя Диана Шурыгина, курящая в компании своего отца. По информации Life, кадр был сделан в перерыве между съемками программы "Пусть говорят".

Судя по фотографии, отец Дианы Шурыгиной не только спокойно относится к вредной привычке несовершеннолетней дочери, но и разделяет ее.

Как писал TopNews, ранее Диана Шурыгина, ставшая жертвой изнасилования в Ульяновской области и "посадившая" своего мучителя в тюрьму, участвовала уже в пяти выпусках шоу "Первого канала" "Пусть говорят", благодаря чему стала настоящей звездой, получила предложения и модельного и кинобизнеса, а также получила возможность неплохо зарабатывать на рекламе в соцсетях.