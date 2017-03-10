«Ведомости» назвали нового владельца устричной фермы рядом с «дворцом Путина».

Устрично-мидиевая ферма компании «Южная цитадель» в Геленджике принадлежит хозяину «дворца Путина» Александру Пономаренко. С 3 марта 100% долей компании «Южная цитадель» принадлежит Александру Пономаренко, следует из данных ЕГРЮЛ, прежде она принадлежала бывшему гендиректору Алексею Василюку, пишут «Ведомости».

Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько начинали даже не в лихие 1990-е, а в бандитские 1980-е. Потом были банкирами, владельцами крупнейшего российского порта. Но самая загадочная инвестиция Пономаренко – «дворец Путина» на Черном море.

В мае 2016 г. газета РБК сообщила, что «Южная цитадель» получила в пользование на 25 лет четыре участка акватории Черного моря общей площадью около 1000 га. Граница участков проходит ужшкммт по береговой линии от поселка Дивноморское до мыса Идокопас, где расположено здание, известное как «дворец Путина», – гостиничный комплекс площадью 17 700 кв. м. С Путиным (тогда он был премьер-министром) его в 2010 г. связал предприниматель Сергей Колесников в открытом письме на имя президента Дмитрия Медведева. Колесников утверждал, что управлял бизнесом в интересах окружения Путина, а комплекс в Геленджике был одним из таких проектов.

В 2011 г. у «дворца Путина» появился владелец – Пономаренко сообщил «Коммерсанту», что купил две компании, владеющие зданиями, земельными участками и виноградниками, на деньги от продажи доли в НМТП, а продавцом был Николай Шамалов, бывший член кооператива «Озеро», и его партнеры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков продолжает опровергать связь Путина с дворцовым комплексом. «А устриц мы не разводим», – заверил он.

ИНН владельца «Южной цитадели» Александра Пономаренко совпадает с ИНН Александра Пономаренко, бывшего гендиректора ООО «ТПС», позже преобразованного в АО «ТПС «Недвижимость».

ТПС «Недвижимость» принадлежит кипрской TPS Real Estate Holdings, 66,6% которой принадлежит дискреционному трасту, действующему в интересах семей бывшего депутата Думы Александра Скоробогатько и Пономаренко, а оставшиеся 33,3% контролирует Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, партнера президента Владимира Путина по дзюдо. Тот же траст в интересах Скоробогатько и Пономаренко контролирует 65,3% кипрской TPS Avia Holding Ltd, владеющей «Шереметьево холдинг». 34,7% этой компании – у Аркадия Ротенберга.