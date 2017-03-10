Беспорядки в Сеуле 10 марта из-за импичмента президента Южной Кореи: двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Беспорядки в Южной Корее 10.03.2017: фотограф Kyodo пострадал во время столкновений в Сеуле после импичмента Пак Кын Хе.

Беспорядки в Сеуле 10 марта закончились гибелью людей

По меньше мере два человека погибли в столкновениях на улицах Сеула, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press и данные полиции. Стычки начались перед зданием Конституционного суда Южной Кореи, после того как тот признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе.

Один из погибших - пожилой мужчина, который упал с автобуса, на который он забрался во время акции протеста. Причины ужшкммт гибели второго человека не уточняются.

На улицы столицы вышли и критики, и сторонники отстраненного президента. Всего, по данным полиции, перед зданием суда собралось около 20 тысяч человек.

Беспорядки в Сеуле 10.03.2017. ВИДЕО

Как сообщило агентство Kyodo, в результате пострадали несколько человек, в том числе его штатный фотограф - гражданин Южной Кореи. Отмечается, что мужчина получил травмы головы после драки с одним из сторонников Пак Кын Хе, пишет ТАСС.

Как писал Topnews, КС Южной Кореи утвердил импичмент президенту Пак Кын Хе. Таким образом, она потеряла иммунитет от уголовного преследования. Это позволит южнокорейской прокуратуре допросить Пак Кын Хе по многим интересующим следствие вопросам, в частности, по громким коррупционным делам ее близкой подруги Чхве Сун Силь и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, которую отстранили от должности по импичменту.

Как отмечают СМИ, после объявления решения противники Пак Кын Хе начали громко праздновать, а сторонники яростно выражать свое негодование. Некоторые люди пели гимн Южной Кореи, а некоторые пытались прорвать полицейские кордоны, залезали на машины и автобусы, которыми правоохранители ограничивали толпу. Сообщается о задержаниях на акции.