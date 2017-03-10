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Российские ученые нашли причину развития гипертонии

Опубликовано 10.03.17 12:32 Российские ученые нашли причину развития гипертонии

Российские биологи нашли возможные причины развития гипертонии (стойкого повышения артериального давления).

Группа исследователей, представляющих Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, обнаружила свидетельства того, что гипертония, то есть слишком высокое кровяное давление, может быть обусловлена происходящими в раннем возрасте изменениями, затрагивающими нервную активность и кровоток в головном мозге, пишет "МК".

Учёные провели эксперименты на крысах. Лабораторных животных поделили на две группы, у одной из которых кровяное давление было ужшкммт нормальным, а у другой — повышенным. При этом гипертония у мышей из второй группы появлялась на четвёртую-шестую неделю жизни, после чего уже не исчезала.

Сравнивая грызунов между собой, специалисты пришли к выводу, что у грызунов с повышенным кровяным давлением была несколько изменена активность префронтальной коры и гипоталамуса, а также некоторых других отделов головного мозга, причём в одних отделах она была повышенной по сравнению с мышами из «контрольной группы», а в других — напротив, пониженной. Также учёные зафиксировали изменения кровотока в определённых артериях в мозге. Хотя результаты были зафиксированы в ходе экспериментов с животными, специалисты считают вполне вероятным, что схожие явления могут наблюдаться и в мозге людей, страдающих от гипертонии.

Специалисты отмечают, что, хотя во многих отношениях гипертония на сегодняшний день изучена довольно подробно, в подавляющем большинстве случаев назвать причину её появления у тех или иных людей оказывается весьма затруднительно, и это, в свою очередь, затрудняет борьбу с данной проблемой. Новое исследование, вероятно, позволит хотя бы отчасти улучшить эту ситуацию.
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