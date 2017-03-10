Биатлон, Кубок мира 2017, спринт сегодня, мужчины 10.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 8 этап 10 марта открывает мужской спринт.

10 марта 2017 годна в финском Контиолахти открывается стартует восьмой этап Кубка мира биатлону 2016-2017, и первой гонкой в программе соревнований станет мужской спринт на 10 километров. Начало в 16:30 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 10.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию мужского спринта по биатлону 10 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом гонки также можно будет в режиме онлайн на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 10.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон ужшкммт сегодня, КМ, спринт, мужчины: состав на гонку 10 марта 2017

Ранее был озвучен порядок старта спортсменов в мужском спринте на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Первым из наших соотечественников под четвертым номером на дистанцию уйдёт Матвей Елисеев. 27-м стартует Антон Шипулин, Евгению Гараничеву достался номер 30, Максиму Цветкову — 33, Антону Бабикову — 74, а Дмитрий Малышко уйдет на трассу 97-м.

Французский спортсмен Мартен Фуркад стартует 38-м, а норвежец Йоханнес Бё — третьим.

Биатлон, Кубок мира 2017, спринт, мужчины. Смотреть онлайн 10.03.2017 ВИДЕО