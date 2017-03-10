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Курс доллара на сегодня, 10 марта 2017: впереди у рубля только падение - прогноз экспертов

Опубликовано 10.03.17 10:14 Курс доллара на сегодня, 10 марта 2017: впереди у рубля только падение - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 10 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 10 марта 2017 составляет 58,83 руб., курс евро на сегодня равен 61,99 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 57,94 руб. при покупке и 61,06 руб. при продаже, курс евро на сегодня равен 61,09 руб. и 64,59 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова констатирует, что рубль оказался ужшкммт под давлением: пара USD/RUB открылась гэпом вверх.

"Ключевым фактором давления стали цены на нефть. Brent показала внушительное падение на фоне негативных прогнозов по перспективам мирового спроса", - сказала она.  

По словам специалиста, на текущем этапе у пары USD/RUB есть 3 фактора, способных оказать давление, и первым из них является динамика цен на нефть: сегодня выйдут данные по числу работающих буровых установок в США, и в случае фиксации роста, падение нефти ускорится.

"Рынок ждет повышения ставки ФРС США на заседании 15 марта. Если данные по рынку труда США в пятницу окажутся сильными, доллар получит дополнительный импульс для роста", - отметила она.

Учитывая также грядущее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 24 марта 2017 года есть основания полагать, что USD/RUB продолжит рост с ближайшей целью на уровне 60,00, считает Рогова.
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