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Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова признали банкротом

Опубликовано 10.03.17 09:58 Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова признали банкротом

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области.

Решением Арбитражного суда Московской области был признан банкротом бывший владелец Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмен Тельман Исмаилов. Как сообщает РИА Новости, суд также дал старт распродаже его имущества и утвердил финансовым управляющим должника Валерия Кубелуна.

Отметим, что процедура банкротства Тельмана Исмаилова тянется уже довольно долго: еще в декабре 2015 года региональный арбитраж выносил решение о признании бизнесмена банкротом, но в марте 2016 года апелляционный суд по жалобе Банка Москвы это ужшкммт решение отменил. После этого в августе 2016 года суд начал реструктуризацию долга Исмаилова по заявлению БМ-Банка.

Бывший владелец "Черкизона", контролирующий группу компаний АСТ, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов в связи с деятельностью Черкизовского рынка. В итоге после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения, рынок был закрыт.
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