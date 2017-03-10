В Германии мужчина с топором устроил бойню на вокзале: ранены семь человек (ВИДЕО)

Преступник напал на людей еще в поезде.

На главном вокзале немецкого Дюссельдорфа семь человек получили ранения в результате бойни, которую устроил вооруженный топором мужчина. Как сообщает "Первый канал", трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

О том, возобновил ли работу транспортный узел, пока не сообщается. Все пассажиры были эвакуированы. На текущий момент оцепление с вокзала уже снято, но к самому месту, где произошло нападение, людей пока не ужшкммт пускают. Согласно информации правоохранителей, преступник действовал в одиночку. Известно, что злоумышленником является 36-летний выходец из бывшей Югославии, у которого наблюдаются проблемы с психикой.

Мужчина с топором начал атаковать своих попутчиков еще в поезде. Затем он выбежал с топором на платформу, где стал наносить беспорядочные удары в толпе. В ходе задержания он спрыгнул с железнодорожного моста, но выжил и был госпитализирован. Другие сведения о кровавом нападении пока не приводятся.