Польша отказалась подписывать документ по итогам саммита ЕС в Брюсселе

Однако Олланд все равно высказался за переизбрание Туска на пост главы Евросовета.

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила о том, что Польша не подпишет итоговую декларацию саммита Европейского совета, на котором был переизбран глава Евросовета Дональд Туск, пишет Лайф.

"Я не буду принимать итогового документа этого саммита. Это значит, что саммит нельзя будет считать состоявшимся", — сказала Беата Шидло.

По её словам, выборы были проведены с нарушениями и переизбрание произошло против воли самого Туска.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло обратилась к европейским лидерам с инициативой не переизбирать Дональда Туска, экс-премьера Польши, на ужшкммт следующий срок в Евросовете.

Польша не может заблокировать переизбрание Дональда Туска председателем Евросовета, когда все остальные страны поддерживают его, заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает РИА Новости.

"В нынешней ситуации, когда Европа должна подтвердить свое единство, быть твердой перед лицом давления, оказываемого на нее, есть все причины подтвердить назначение Дональда Туска", — сказал Олланд журналистам перед саммитом.

Польский МИД в субботу заявил, что Варшава официально выдвинула кандидатом на пост главы Евросовета евродепутата Яцека Сариуш-Вольского. Также правящая партия "Право и справедливость" приняла резолюцию, которая обязывает вице-председателя партии, премьера Польши Беату Шидло выступить против переизбрания Туска.