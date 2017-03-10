 
TOP 10

1 СМИ: нежелающим откладывать себе на пенсию россиянам повысят налоги

2 В Германии мужчина с топором устроил бойню на вокзале: ранены семь человек (ВИДЕО)

3 Экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова признали банкротом

4 В Южной Корее президента после импичмента отстранили от власти

5 Зачем Хабенский чистил зубы аджикой?

6 Эксперты: апрель начнется с высоких курсов евро и доллара

7 Госдеп: встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ пройдет без России

8 Польша отказалась подписывать документ по итогам саммита ЕС в Брюсселе

9 СМИ раскрыли сенсационные подробности пропажи малазийского Boeing

10 Дача за 200 млн и львенок для дочки: арестованный за взятку генерал МВД жил на широкую ногу

Новости наших партнеров

Госдеп: встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ пройдет без России

Опубликовано 10.03.17 09:30 Госдеп: встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ пройдет без России

Представителей России не будет на встрече делегаций 68 стран коалиции во главе с США, на которой будет обсуждаться борьба с ИГ.

Министерская встреча стран-участниц возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ) состоится 22 марта в Вашингтоне при участии представителей 68 государств, сообщил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер, пишет "Интерфакс".

По его словам, 22 марта госсекретарь Тиллерсон примет министров иностранных дел и высокопоставленных представителей государств глобальной коалиции, которая работает с целью уничтожить ИГ. Как отметил дипломат, это будет первая встреча в полном составе, начиная с декабря 2014 года.

"Мы находимся ужшкммт на важном этапе в борьбе с ИГ и воспользуемся этой министерской встречей для наращивания международных усилий по разгрому ИГ в остающихся захваченных им районов в Ираке и Сирии, а также максимально увеличим давление на его отделения, филиалы и сеть", - добавил Тонер.

По его словам, в ходе министерской встречи состоится "детальная дискуссия" о приоритетах действий коалиции, включая военных, по борьбе с ИГ, также будет обсуждаться гуманитарный кризис в Ираке и Сирии.

Отвечая на вопрос о том, приглашены ли на встречу представители России, Торнер отметил, что Россия участвовать во встрече не будет, так как не является членом коалиции.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что министерская встреча по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" пройдет в Вашингтоне 22-23 марта. По его данным, председательствовать на встрече будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон, напоминает РИА Новости.

Россия наносит удары в Сирии по террористам по запросу властей страны. Коалиция во главе США действует в Ираке и Сирии, причем в Сирии она не согласовывает свои действия с правительством страны.
Другие материалы по этой теме

Лидер ИГИЛ выступил с прощальной речью

В Ираке найдено самое крупное массовое захоронение жертв ИГИЛ: 4 тыс. погибших

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга