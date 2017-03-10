Госдеп: встреча коалиции по борьбе с ИГИЛ пройдет без России

Представителей России не будет на встрече делегаций 68 стран коалиции во главе с США, на которой будет обсуждаться борьба с ИГ.

Министерская встреча стран-участниц возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ) состоится 22 марта в Вашингтоне при участии представителей 68 государств, сообщил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер, пишет "Интерфакс".

По его словам, 22 марта госсекретарь Тиллерсон примет министров иностранных дел и высокопоставленных представителей государств глобальной коалиции, которая работает с целью уничтожить ИГ. Как отметил дипломат, это будет первая встреча в полном составе, начиная с декабря 2014 года.

"Мы находимся ужшкммт на важном этапе в борьбе с ИГ и воспользуемся этой министерской встречей для наращивания международных усилий по разгрому ИГ в остающихся захваченных им районов в Ираке и Сирии, а также максимально увеличим давление на его отделения, филиалы и сеть", - добавил Тонер.

По его словам, в ходе министерской встречи состоится "детальная дискуссия" о приоритетах действий коалиции, включая военных, по борьбе с ИГ, также будет обсуждаться гуманитарный кризис в Ираке и Сирии.

Отвечая на вопрос о том, приглашены ли на встречу представители России, Торнер отметил, что Россия участвовать во встрече не будет, так как не является членом коалиции.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что министерская встреча по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" пройдет в Вашингтоне 22-23 марта. По его данным, председательствовать на встрече будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон, напоминает РИА Новости.

Россия наносит удары в Сирии по террористам по запросу властей страны. Коалиция во главе США действует в Ираке и Сирии, причем в Сирии она не согласовывает свои действия с правительством страны.