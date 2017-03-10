Россиянам, которые откажутся откладывать себе на пенсию, повысят налоги

В правительстве придумали, как замотивировать граждан самим копить себе на старость. Между тем, обсуждается и совсем уж революционная идея - отменить выплату пенсий совсем.

Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пятерых федеральных чиновников, Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), чтобы стимулировать россиян самих копить себе на пенсию.

Уточняется, что те граждане, которые не захотят откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а кто направит на пенсионные ужшкммт накопления 10% зарплаты, будет платить НДФЛ по ставке 10%, тогда как нынешняя ставка в 13% сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Как отметил один из чиновников, эти расчеты не окончательные, а сама идея только обсуждается в Минэкономразвития.

Журналисты пишут о том, что российский премьер стр Дмитрий Медведев поручил к 15 марта доработать предложения о плане действий правительства до 2025 года. Войдет ли в него озвученная выше налогово-пенсионная идея пока не ясно, но она нравится первому зампреду кабмина Игорю Шувалову. При этом в Минэкономразвития такой информации нет, а в Минфине никак не прокомментировали соответствующую информацию. С инициативой не знаком ЦБ РФ, однако регулятор готов ее рассмотреть в случае поступления соответствующего проекта, пишет газета.

Между тем, по информации издания "Дни.ру", в ближайшие 20 лет выплату пенсий в России могут заменить адресной помощью для неимущих. Вместо этого россиянам предложат самим откладывать себе на старость.

По словам ректора Российской академии госслужбы при президенте России Владимира Мау, среди молодежи и людей среднего возраста не осталось никого, кто рассчитывает на поддержку государства после выхода на пенсию.

"Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности", — предположил он.

По его словам, поддержку государства в старости будут получать только те граждане, кто не сможет прожить на собственные сбережения и лишен поддержки со стороны семьи.

Он уверен, что если изменить формат выплаты пенсий в данный момент, сделав ее адресным пособием по бедности и инвалидности, то "можно будет нормально жить".

Ректор РАНХиГС уверен, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение, а в качестве примера Владимир Мау он привел скандинавских пенсионеров, которые живут в достатке, тогда как работающие люди платят 50% подоходного налога.