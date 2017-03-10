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Зачем Хабенский чистил зубы аджикой?

Опубликовано 10.03.17 09:01 Зачем Хабенский чистил зубы аджикой?

Как вы думаете, почему в передаче «Вечерний Ургант» Константин Хабенский почистил зубы аджикой, и какое отношение к этому имеет компания SPLAT?

Как оказалось, самое прямое! За забавным поступком актёра стоит интересная история – в прошлом году Константин сам пообещал почистить зубы в прямом эфире, как только совместная акция его благотворительного фонда и компании SPLAT наберёт 100 тысяч публикаций в социальных сетях с хэштегом #чищузубыпомогаю. Совместными усилиями подписчиков задача была выполнена, Константин своё обещание сдержал (увидеть, как он это сделал, можно здесь), но останавливаться на достигнутом ужшкммт не собирается: стартовала новая: #улыбаюсьпомогаю.

10 рублей за каждое фото

Компания SPLAT известна как крупнейший российский производитель современных высокотехнологичных продуктов для ухода за полостью рта. Зубные пасты, щетки, ополаскиватели помогают сохранить крепость, белизну и здоровье десен и зубов. Однако мало кто знает, что последние 10 лет около 10% прибыли SPLAT идёт на благотворительные цели.

Сотрудничество компании SPLAT и Благотворительного фонда Константина Хабенского продолжается. С эфира «Вечернего Урганта» началась новая акция «УлыбаюсьПомогаю», в ходе которого SPLAT перечислит в фонд 10 рублей за каждое фото или видео с улыбкой и добрым пожеланием, выложенное в социальных сетях в тегом #улыбаюсьпомогаю или через сайт акции. Добрые пожелания будут распечатаны и доставлены в качестве открытом подопечным фонда. Первыми участниками акции стали сами Хабенский и Ургант.

На момент написания этой статьи было собрано более 200.000 рублей, к акции присоединились актриса Юлия Топольницкая (звезда клипа «На лабутенах»), телеведущая Ирина Чеснокова и певица Татьяна Третьяк. Давайте и мы поддержим доброе начинание фонда Хабенского – ведь помогать с улыбкой так просто!

СПРАВКА

В прошлогодней акции «Чищузубыпомогаю» наряду с сотнями тысяч подписчиков социальных сетей, приняли участие звёзды шоу-бизнеса – актёры Гоша Куценко, Анна Хилькевич, Мария Кожевникова, Юлия Топольницкая, телеведущие Лариса Вербицкая, Алла Михеева, Жанна Бадоева, певица Нюша, балерина Анастасия Волочкова; спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка, гимнастка Маргарита Мамун; юмористы Иван Ургант, Александр Ревва, Евгений Петросян, бизнесмен Олег Тиньков, и это далеко не полный перечень «звёздных» участников акции, ставшей самым крупным благотворительным флешмобом 2016 года в Интернете. Общий охват составил более 50 миллионов человек.

Фото «Первого канала»

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