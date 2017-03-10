"Сельта" - "Краснодар": обзор матча от 09.03.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО)

9 марта 2017 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл со счётом 1:2 с испанской «Сельтой».

"Сельта" - "Краснодар": счет 1:2 в пользу испанского клуба

«Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встречался с испанской «Сельтой». Матч, состоявшийся 9 марта на стадионе в Виго, закончился победой хозяев поля со счетом 2:1.

"Сельта" - "Краснодар": обзор матча 1/8 финала Лиги Европы

«Сельта» открыла счёт сразу после перерыва. На 50-й минуте Даниэль Васс сильно пробил со штрафного, и Станислав Крицюк не сумел достать мяч. Отметим, что подобнный гол голкипер "Краснодара" пропустил в похожей ситуации в матче РФПЛ со "Спартаком".

Отыгрался «Краснодар» уже через шесть минут, когда Виктор Классон на скорости ужшкммт проскочил двоих испанских защитников и точно направил мяч между ног Серхио Альвареса.

Одннако ничейный счёт «быки» отстоять не сумели. На 90-й минуте Уго Мальо великолепным ударом головой принёс хозяевам поля победу.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в Краснодаре 16 марта.

"Сельта" - "Краснодар", счет 2:1. ВИДЕО голов