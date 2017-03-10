 
TOP 10

1 Дача за 200 млн и львенок для дочки: арестованный за взятку генерал МВД жил на широкую ногу

2 СМИ раскрыли сенсационные подробности пропажи малазийского Boeing

3 Под Хабаровском девушка спасла четырех повешенных на дереве щенков (ВИДЕО)

4 «Ростов» сыграл в ничью с «Манчестер Юнайтед» в матче ЛЕ (ВИДЕО)

5 "Дьявольский" смех премьера Британии Терезы Мэй стал хитом в Сети (ВИДЕО)

6 Познер объяснил критику в адрес танцора-инвалида на "Минуте славы" (ВИДЕО)

7 "Феминистки захватили Кремль в Фотошопе": ФОТО акции на башне Кремля оказалась фейком

8 «Краснодар» проиграл «Сельте» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

9 «Наши отношения с Россией это не бухгалтерия»: Лукашенко пригрозил Медведеву расплатой

10 Японцев шокировали "радиоактивные" кабаны из Фукусимы (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Сельта" - "Краснодар": обзор матча от 09.03.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО)

Опубликовано 10.03.17 01:16 "Сельта" - "Краснодар": обзор матча от 09.03.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЕ (ВИДЕО)

9 марта 2017 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл со счётом 1:2 с испанской «Сельтой».

"Сельта" - "Краснодар": счет 1:2 в пользу испанского клуба

«Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встречался с испанской «Сельтой». Матч, состоявшийся 9 марта на стадионе в Виго, закончился победой хозяев поля со счетом 2:1.

"Сельта" - "Краснодар": обзор матча 1/8 финала Лиги Европы

«Сельта» открыла счёт сразу после перерыва. На 50-й минуте Даниэль Васс сильно пробил со штрафного, и Станислав Крицюк не сумел достать мяч. Отметим, что подобнный гол голкипер "Краснодара" пропустил в похожей ситуации в матче РФПЛ со "Спартаком".

Отыгрался «Краснодар» уже через шесть минут, когда Виктор Классон на скорости ужшкммт проскочил двоих испанских защитников и точно направил мяч между ног Серхио Альвареса.

Одннако ничейный счёт «быки» отстоять не сумели. На 90-й минуте Уго Мальо великолепным ударом головой принёс хозяевам поля победу.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой» состоится в Краснодаре 16 марта.

"Сельта" - "Краснодар", счет 2:1. ВИДЕО голов
Другие материалы по этой теме

"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче РФПЛ (ВИДЕО)

«Урал» вырвал победу у «Краснодара» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга