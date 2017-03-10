Биатлон, Кубок мира 2017, спринт сегодня, мужчины 10.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 8 этап 10 марта открывает мужской спринт.

В финском Контиолахти 10 марта 2017 года стартует восьмой этап Кубка мира биатлону 2016-2017. Открывает программу соревнований мужской спринт на 10 километров. Начало в 16:30 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 10.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону 10 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 10.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, спринт, мужчины: перед гонкой 10 марта 2017

Стал известен порядок старта ужшкммт спортсменов в мужском спринте на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Первым из россиян под четвертым стартовым номером на трассу уйдёт Матвей Елисеев. Антон Шипулин стартует 27-м, Евгений Гараничев — 30-м, Максим Цветков — 33-м, Антон Бабиков — 74-м, и последним из россиян Дмитрий Малышко уйдет на дистанцию 97-м.

Француз Мартен Фуркад стартует 38-м, а норвежец Йоханнес Бё — третьим.

Ранее россияне участвовали в спринте на седьмом этапе КМ в Пхенчхане. Лучшее время среди наших соотечественников показал тогда Евгений Гараничев, пришедший к финишу девятым.

Победителем гонки стал австриец Юлиан Эберхард, Лоуэлл Бейли из США взял "серебро", а "бронза" досталась французу Мартену Фуркаду.

Биатлон, спринт, мужчины. Смотреть онлайн 10.03.2017 ВИДЕО