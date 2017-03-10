 
TOP 10

1 Дача за 200 млн и львенок для дочки: арестованный за взятку генерал МВД жил на широкую ногу

2 СМИ раскрыли сенсационные подробности пропажи малазийского Boeing

3 Под Хабаровском девушка спасла четырех повешенных на дереве щенков (ВИДЕО)

4 «Ростов» сыграл в ничью с «Манчестер Юнайтед» в матче ЛЕ (ВИДЕО)

5 "Дьявольский" смех премьера Британии Терезы Мэй стал хитом в Сети (ВИДЕО)

6 Познер объяснил критику в адрес танцора-инвалида на "Минуте славы" (ВИДЕО)

7 "Феминистки захватили Кремль в Фотошопе": ФОТО акции на башне Кремля оказалась фейком

8 «Наши отношения с Россией это не бухгалтерия»: Лукашенко пригрозил Медведеву расплатой

9 В Сочи учитель гимназии уволилась, получив «скромный» подарок на 8 Марта (ФОТО)

10 Японцев шокировали "радиоактивные" кабаны из Фукусимы (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Биатлон, Кубок мира 2017, спринт сегодня, мужчины 10.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 10.03.17 00:51 Биатлон, Кубок мира 2017, спринт сегодня, мужчины 10.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 8 этап 10 марта открывает мужской спринт.

В финском Контиолахти 10 марта 2017 года стартует восьмой этап Кубка мира биатлону 2016-2017. Открывает программу соревнований мужской спринт на 10 километров. Начало в 16:30 мск.

Биатлон, спринт, мужчины 10.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию мужского спринта по биатлону 10 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом гонки онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:20 мск.

Биатлон сегодня, спринт, мужчины 10.03.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон сегодня, КМ, спринт, мужчины: перед гонкой 10 марта 2017

Стал известен порядок старта ужшкммт спортсменов в мужском спринте на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Первым из россиян под четвертым стартовым номером на трассу уйдёт Матвей Елисеев. Антон Шипулин стартует 27-м, Евгений Гараничев — 30-м, Максим Цветков — 33-м, Антон Бабиков — 74-м, и последним из россиян Дмитрий Малышко уйдет на дистанцию 97-м.

Француз Мартен Фуркад стартует 38-м, а норвежец Йоханнес Бё — третьим.

Ранее россияне участвовали в спринте на седьмом этапе КМ в Пхенчхане. Лучшее время среди наших соотечественников показал тогда Евгений Гараничев, пришедший к финишу девятым.

Победителем гонки стал австриец Юлиан Эберхард, Лоуэлл Бейли из США взял "серебро", а "бронза" досталась французу Мартену Фуркаду.

Биатлон, спринт, мужчины. Смотреть онлайн 10.03.2017 ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Французы завоевали "золото" в эстафете КМ 2017 по биатлону. Россия - 4-я (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга