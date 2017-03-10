Биатлон сегодня, Кубок мира 2017, спринт, женщины 10.03.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017: 8 этап продолжает женский спринт 10 марта.

10 марта 2017 года в финском Контиолахти состоится женский спринт по биатлону на дистанции 7,5 км в рамках стартовавшего там восьмого этапа Кубка мира 2016-2017. Начало гонки в 19:45 мск.

Биатлон, спринт, женщины 10.03.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию спринта по биатлону у женщин 10 марта не покажут по федеральным каналам нашей страны, но позднее на "Матч ТВ" можно будет посмотреть гонку в записи. Начало в 21:55 мск.

Биатлон ужшкммт сегодня, КМ, спринт, женщины: перед гонкой 10 марта 2017

Обнародован стартовый лист женского спринта на 7,5 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Первой среди россиянок на трассу отправится Ирина Услугина, получившая третий стартовый номер. Ирина Старых стартует 48-й, Екатерина Шумилова — 57-й, Виктория Сливко — 87-й, а Дарья Виролайнен — 94-й.

До этого россиянки участвовали в спринте на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Лучшее время среди наших соотечественниц показала тогда Татьяна Акимова, ставшая только 34-й.

Победила в том заезде немка Лаура Дальмайер, норвежка Тириль Экхфф завоевала "серебро", а "бронзу" увезла с собой француженка Анаис Шевалье.

Биатлон сегодня, спринт, женщины. Смотреть онлайн 10.03.2017. Прямая трансляция. ВИДЕО