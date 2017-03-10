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Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание 8 этапа в Контиолахти

Опубликовано 10.03.17 00:28 Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание 8 этапа в Контиолахти

10 марта 2017 в финском Контиолахти начинается 8 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017.

В финском Контиолахти с 10 по 12 марта пройдет 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016-2017. В программе соревнований шесть гонок - два спринта, две гонки преследования и две смешанные эстафеты.

Биталон, Кубок мира 2016-2017,  8 этап: состав сборной России:

Согласно решению тренерского штаба, сборную России по биатлону на восьмом этапе Кубка мира 2016-2017 представят следующие спортсмены. 

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова

Кубок мира по биатлону 2016-2017: расписание, 8 этап

10 марта

спринт (мужчины): 16:15 – Евроспорт (прямой эфир)

16:20 – Матч (прямой эфир)

спринт (женщины): 19:30 – Евроспорт (прямой эфир)

19:35 – Матч Арена (прямой эфир)

21:55 – Матч (запись)

11 марта

гонка преследования (мужчины): 13:50 – Матч (прямой эфир)

14:00 – Евроспорт (прямой эфир)

гонка преследования (женщины): 16:45 – Евроспорт (прямой ужшкммт эфир)

17:05 – Матч Арена (прямой эфир)

19:55 – Матч (запись)

12 марта

одиночная смешанная эстафета: 15:30 – Матч (прямой эфир)

15:30 – Евроспорт (прямой эфир)

смешанная эстафета: 18:05 – Матч Арена (прямой эфир)

18:25 – Матч (прямой эфир)

 
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