Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание 8 этапа в Контиолахти

В финском Контиолахти с 10 по 12 марта пройдет 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016-2017. В программе соревнований шесть гонок - два спринта, две гонки преследования и две смешанные эстафеты.
Биталон, Кубок мира 2016-2017, 8 этап: состав сборной России:
Согласно решению тренерского штаба, сборную России по биатлону на восьмом этапе Кубка мира 2016-2017 представят следующие спортсмены.
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко.
Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова
Кубок мира по биатлону 2016-2017: расписание, 8 этап
10 марта
спринт (мужчины): 16:15 – Евроспорт (прямой эфир)
16:20 – Матч (прямой эфир)
спринт (женщины): 19:30 – Евроспорт (прямой эфир)