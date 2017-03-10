Биатлон, Кубок мира 2016-2017: расписание 8 этапа в Контиолахти

10 марта 2017 в финском Контиолахти начинается 8 этап Кубка мира по биатлону 2016-2017.

В финском Контиолахти с 10 по 12 марта пройдет 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016-2017. В программе соревнований шесть гонок - два спринта, две гонки преследования и две смешанные эстафеты.

Биталон, Кубок мира 2016-2017, 8 этап: состав сборной России:

Согласно решению тренерского штаба, сборную России по биатлону на восьмом этапе Кубка мира 2016-2017 представят следующие спортсмены.

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова

Кубок мира по биатлону 2016-2017: расписание, 8 этап

10 марта



спринт (мужчины): 16:15 – Евроспорт (прямой эфир)