Курс доллара на сегодня, 10 марта 2017: нефть обрушила курс рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 10 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся на 28 копеек по сравнению с показателем четверга и составил 61,99 рубля, курс доллара на 10 марта 2017 вырос на 57 копеек - до 58,83 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по официальным курсам на пятницу увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 44,1 копейки - до 60,25 рубля.

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Зампред правления ФГ БКС по ужшкммт розничному бизнесу Станислав Новиков констатирует, что утро 9 марта стало "отрезвляющим" для российского рынка. Кроме ощутимого падения нефтяных котировок, на российскую валюту оказывают давление и другие факторы. Так, накануне стало известно, что США планируют разрешить разведку и добычу нефти и газа в Мексиканском заливе, поэтому, судя по всему, план Дональда Трампа сделать США энергетически независимыми начал воплощаться в жизнь.

Как прогнозирует Новиков, в ближайшее время рубль ослабеет до 60-60,5 за доллар, а в случае, если нефть не удержится на уровне $53,5, то упадет еще сильнее. К концу марта специалист ожидает падения рубля за уровень 60 за доллар, где может продержаться довольно долго.

"Мы считаем, что цена Brent сейчас неустойчива и что $53 за баррель является ключевым техническим уровнем поддержки. Падение котировок ниже этой отметки будет неблагоприятным для рубля", - цитирует "Ведомости" аналитиков Сбербанка CIB".

"Спекулянты сегодня могут продолжить играть против рубля, но влияние на курс будет определяться активностью локальных игроков и экспортеров», - отмечает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Кроме того, рублю предстоит "пережить" два решения по ключевой ставке: сначала - ФРС США, затем — ЦБ. В случае, если Федрезерв повысит ставку, то волатильность на валютном рынке повысится, а доллар получит фундаментальную поддержку. При этом если Банк России свою ставку снизит, то это приведет к оттоку спекулятивного капитала из России и также ослабит рубль.