Диана Шурыгина после «Пусть говорят» вновь оскандалилась, сорвав радиоэфир (ВИДЕО)

Героев телешоу на "Пусть говорят" пригласили на радиоэфир, чтобы предоставить им возможность донести свою позицию и точку зрения на скандальную историю с изнасилованием.

Героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина вновь оскандалилась, сорвал радиоэфир

Звезда телешоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина со своей семьей со скандалом сорвала эфир на радиостанции "КП", который должен был состоятся накануне вечером 9 марта в 18:00 по мск.

Как пишет издание, планировалось, что 17-летняя Диана с родителями появится на записи для издания «Комсомольская правда», где в прямом эфире она будет отвечать на все вопросы, которые ей зададут неравнодушные ужшкммт слушатели. Но буквально за несколько минут до эфира семейство Шурыгиных со скандалом ушло из редакции, сорвав криками прямой эфир.

«Семья Шурыгиных буквально за несколько минут до начала с криками покинула редакцию. Эфир сорван, новый скандал создан», - пишет издание.

Ведущих радиоэфира также пояснили, что героев телешоу пригласили для того, чтобы предоставить им возможность донести свою позицию и точку зрения на историю с Дианой — в противовес появившимся в последнее время публикациям о том, что это она изнасиловала Сергея Семенова (а не он ее), девушка якобы спровоцировала его, а потом подставила (особенно эта версия популярна в родном городе Дианы и Сергея Ульяновске). Причем изначально гости были настроены позитивно (особенно мама Дианы, которая считала необходимым всем все объяснить).

При это по какой причине произошел срыв эфире редакция издания не сообщила, а лишь принесла свои извинения за произошедшее.

«Мы приносим извинения нашим читателям, зрителям и слушателям, — говорится лишь на сайте издания. — Мы планировали дать Шурыгиным площадку, на которой они могли бы спокойно высказаться, не продираясь сквозь крики оппонентов, как это происходит на телешоу. Но, увы, не сложилось».

Также в редакции отметили, что в скором времени они представят статью, в которой расскажут об одном дне из жизни семейства Шурыгиных.

"Наш журналист Наталья Варсегова целый день провела с семьей Дианы и скоро расскажет, как это было, поверьте, вас ждет захватывающее чтение", - гвоорится в материале.

Между тем издание Ura опубликовала запись,на кадрах которой сама Диана никак не могла определится ехать или не ехать на эфир.

«Я написала, что мы не поедем, но родители все-таки решили поехать, — рассказывает сама Диана. — Я сначала осталась, но потом думаю: „Как же они без меня-то!“ и тоже решила поехать. Так что вы можете звонить, задавать вопросы».

Кто такая Диана Шурыгина?

Напомним, история об изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной вызвала большой резонанс после ее появления в передаче «Пусть говорят». На телешоу она рассказала о том, как на «вписке» ее изнасиловал 21-летний знакомый Сергей Семенов, осужденный за это и отправленный в колонию на 8 лет (позже суд смягчил приговор до трех лет лишения свободы). Далеко не все поверили в ее историю: многие защищают осужденного парня.

Сама Диана стала знаменитой, а ее фирменные фразочки «чуть-чуть», «на донышке» и жесты стали мемами. Девушка уже зарабатывает на своей репутации: например, она снялась в патриотической коллекции одежды российского дизайнера Кирилла Минцева. Андрей Малахов снял уже пять программ с ее участием.