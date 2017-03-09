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«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: обзор матча от 09.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 09.03.17 22:30 «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: обзор матча от 09.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

9 марта в матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" сыграл на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1.

«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: счёт 1:1 

Российский "Ростов" в матче 1/8 финала Лиги европы 9 марта 2017 года на поле своего стадиона "Олимп-2" сыграл с "Манчестер Юнайтед". Игра завершилась со счетом 1:1 в ничью.

«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: обзор матча ЛЕ-2017 

Первыми счет открыли игроки "МЮ" на 35-й минуте первого тайма. Отличился Генрих Мхитарян, который в упор расстрелял ворота россиян, после голевой подачи из центра штрафной Ибрагимовича в связке с Феллайни.

Ростовчане сравняли счет уже по втором тайме на 53-й минуте игры. Калачев прошел по ужшкммт центру и сделал длинный пас вперед на Бухарова, который принял мяч грудью и вторым касанием в упор пробил по воротам.

«Ростов» - «Манчестер Юнайтед», счет 1:1. ВИДЕО голов

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала.  «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: 0:1 Генрих Мхитарян (35'), 1:1 Александр Бухаров (53')  
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