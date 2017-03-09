В Сочи учитель гимназии уволилась, получив «скромный» подарок на 8 Марта

Скандал разразился накануне, когда в социальных сетях появился экранный скриншот гневного SMS-сообщения.

В Сочи уволилась преподаватель гимназии №8, которая разослала родителям своих учеников гневное SMS из-за слишком «скромного» подарка на 8 марта.

Отметим, что накануне в соцсетях появился скрин сообщения, в котором учительница возмущается "скромным" подарком в 5 тыс. рублей. «Огромное спасибо за мое скромное (5000) поздравление на 8 марта. Честно очень хочу вернуть обратно. Это ваша оценка моего отношения к нашим детям! Или я переоцениваю свою роль в жизни ваших детей!», — написала ужшкммт учительница. Педагог заявила, что не ожидала от родителей школьников «такого отношения» к себе и предложила им сменить классного руководителя.

В управлении по образованию и науке города подтвердили факт рассылки SMS, но назвали ситуацию «далеко не однозначной», пишет Znak.com. «Конечно, писалось сообщение на эмоциях, — прокомментировала начальник городского управления по образованию и науке Ольга Медведева. — На время служебного расследования педагог отстранена от занимаемой должности».

Позже стало известно, что учительница скандала решила уволиться, так как, по ее словам, не так поняли. На самом деле она была недовольна недостатком внимания, а не количеством денег.

Слова преподавателя подтвердил директор гимназии Игорь Никитин, однако он никак не оправдал ее SMS. Он отметил, что хотя педагог остро отреагировала не на сумму денег, которую обнаружила в подарочном конверте, а на недостаток внимания, с моральной точки зрения поступок учительницы оправдать в любом случае нельзя.

«Кроме как аморальным или порочащим честь учителя, это назвать очень сложно. С этим никто не спорит. Она написала так, что любой читающий понимает это как циничный шантаж», — дал свою оценку произошедшему Игорь Никитин.

Директор гимназии также добавил, что классное руководство Элла Александрович взяла тогда, когда дети были еще во 2-м классе, вложив в своих воспитанников много сил и внимания. Поэтому при переходе детей из начальной школы в среднюю родители уговорили не менять классного наставника вопреки установившейся практике.