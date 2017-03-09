"Радости полные штаны!": Джигурда стал гражданином ДНР

Данная новость всколыхнула Соцсети, вызвав неоднозначную реакцию у пользователей.

Актёр Никита Джигурда стал гражданином самопровозглашённой Донецкой народной республики, передает RT со ссылкой на официальный сайт ДНР.

«Я горжусь, что я русский поэт, хоть и родился на Украине», — сказал Джигурда, добавив, что решил стать гражданином ДНР из-за несогласия с политикой Киева.

«Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории наступил мир», — подчеркнул он.

Данная новость всколыхнула Соцсети, вызвав неоднозначную реакцию у пользователей.

"«Ой… Радости полные ужшкммт штаны!», «Теперь будет кому поднимать ЗА ноги молодую республику!)))», «Видимо метит в кресло министра культуры»", - пишут пользователи, комментаруя эту информацию.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко вручил российскому актёру Ивану Охлобыстину паспорт ДНР. Вручение документа состоялось в центре города. На церемонии Захарченко зачитал присутствующим заявление Охлобыстина на предоставление ему гражданства ДНР, после чего вручил актёру паспорт.