Двойник Райана Гослинга забрал награду «Ла-Ла Ленда» в Германии

Организаторы розыгрыша под видом представителей фейкового агентства убедили организаторов церемонии, что смогут устроить приезд актера.

Повар из Мюнхена Людвиг Ленер притворился Райаном Гослингом и забрал награду за фильм «Ла-Ла Ленд» на вручении немецкой кинопремии «Золотая камера», передает RT со ссылкой на журнал People.

Как пишет издание, организаторы розыгрыша, коими являются немецкие комики Йоахим Винтершейд и Клаас Хойфер-Умлауф, от имени фейкового агентства договорились с организаторами церемонии о приезде «Гослинга». Чтобы обман не раскрылся раньше времени, продюсерам премии заявили, что актёр не может выйти на красную ужшкммт дорожку и не собирается сидеть в зале.

В итоге после объявления «одной из самых горячих звезд Голливуда, единственного и неповторимого Райана Гослинга» на сцену вышел загримированный под него повар из Мюнхена, который как раз и принял награду за фильм, посвятив ее комикам, после чего покинул сцену. При этом слова говорившего с сильным акцентом повара дублировали на немецкий язык.

Примечательно, что присутствовавшие в зале актрисы Джейн Фонда, Николь Кидман и актер Коллин Фаррелл были изумлены произошедшим, а ведущему пришлось объясняться и принести извинения. Теперь после инцидента организаторы церемонии распорядились полностью пересмотреть процедуры обеспечения безопасности.