Стивен Хокинг призвал создать мировое правительство для защиты от ядерной войны

Ученый призвал контролировать человеческую агрессию с помощью наднациональной власти.

Известный британский астрофизик в интервью The Times заявил, что для выживания человечеству нужно единое правительство в мировом масштабе, иначе ему угрожает вымирание от оружия массового поражения или экологических проблем. Выдержки из него приводит Лайф.

Как полагает Хокинг, с момента возникновения цивилизации агрессия была полезна, так как давала нам определённые преимущества в борьбе за выживание. Она, по всей ужшкммт видимости, закрепилась в наших генах благодаря эволюции. Теперь, однако, технологии развиваются так быстро, что агрессия может уничтожить всех людей посредством ядерной или биологической войны. Нам, считает учёный, нужно контролировать унаследованные нами инстинкты собственной логикой и разумом.

Единое мировое правительство было бы оптимальным для реализации этой задачи. Его не может контролировать национальный или узкогрупповой эгоизм. Кроме того, оно лучше справилось бы с новыми угрозами — загрязнением окружающей среды, быстро прогрессирующим искусственным интеллектом и прочими. Впрочем, у такого решения есть и свои риски. Правительство, принимающее решения от имени всех людей, способно превратиться в тиранию.