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На автосалоне в Женеве представили ТОП-3 лучших автомобилей мира 2017 года

Опубликовано 09.03.17 17:50 На автосалоне в Женеве представили ТОП-3 лучших автомобилей мира 2017 года

На автосалоне в Женеве назвали финалистов конкурса World Car Awards.

В Женеве назвали три лучших автомобиля 2017 года - финалистов конкурса World Car Awards. Кроме того были обозначены номинанты на звание "Самый экологичный автомобиль" и "Самый городской автомобиль", передает РЕН-ТВ.

В список претендентов на звание "Автомобиля года" попали немецкие Audi Q5 и Volkswagen Tiguan и британский Jaguar F-Pace. Кроме того были обозначены номинанты на звание "Самый экологичный автомобиль" - Chevrolet Bolt, Tesla Model X и Toyota Prius Prime - и "Самый городской автомобиль" - BMW i3, Citroen C3 и Suzuki Ignis.

Победителей во всех номинациях назовут в Нью-Йорке в апреле. В прошлом году лучшим автомобилем ужшкммт года признан родстер Mazda MX-5, в 2015 году — Mercedes-Benz W205.

Женева в течение 11 дней будет столицей мирового автомобилестроения, — в четверг здесь открылся 87-й Международный автосалон, отмечает "Росбалт".

На этом престижном ежегодном смотре технических и дизайнерских достижений в выставочном центре «Палэкспо» представлены около 900 автомобилей и аксессуаров к ним, 148 мировых и европейских новинок.

В Швейцарию свою продукцию привезли около 180 крупнейших автомобильных компаний. Организаторы вновь, как и в прошлом году, ждут в «Палэкспо» около 700 тыс. посетителей.

Женевский салон входит в пятерку крупнейших в мире: он проводится весной, являясь важным индикатором состояния рынка и определяя тенденции до конца года.
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