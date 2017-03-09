Гражданин Турции за убийство россиянки получил два пожизненных срока

Гражданин Турции Аталай Филиз, который был задержан летом прошлого года по подозрению в убийстве трёх человек, в том числе гражданки РФ Елены Радчиковой.

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению Аталая Филиза, который обвинялся в убийстве россиянки Елены Радчиковой, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Haber Turk.

Вердикт был оглашен в столичном суде по особо тяжким преступлениям. Власти признали Филиза виновным по двум эпизодам дела - предумышленных убийствах Радчиковой и ее возлюбленного Гектуга Демирарслана, сына генерала ВВС Хюсейина Демирарслана. Он получил два пожизненных срока.

31-летний Филиз подозревался в трех убийствах на территории Турции. Осенью 2013 года он застрелил в Анкаре Радчикову ужшкммт и Демирарслана. Убийство произошло в загородном доме жертвы, причиной называют "неразделенную любовь".

В 2011 году в Париже пропала без вести россиянка Ольга Серегина. Турецкие следователи также считали, что она могла быть убита Филизом, с которым она состояла в романтических отношениях. Серегина была объявлена в розыск по линии Интерпола, но так и не была найдена.

Филиз в 2011 году находился в Париже по программе межвузовского обмена и жил в одном доме с Демирарсланом. Четвертой жертвой турка могла быть учительница истории из Стамбула Фатма Каикчи, которая могла быть осведомлена о совершенных им преступлениях. Однако имевшихся в деле улик и доказательств хватило для осуждения турка только по двум эпизодам.