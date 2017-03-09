"Феминистки захватили Кремль в Фотошопе": ФОТО акции на башне Кремля оказалась фейком

Юных феминисток разоблачил блогер Илья Варламов.

Известный российский блогер Илья Варламов разоблачил молодых феминисток, накануне заявивших о том, что им якобы удалось забраться на одну из башен Кремля и вывесить там провокационный плакат.

По словам Варламова, на самом деле на башню никто не залезал, а появившийся в Сети снимок является продуктом работы специалиста в графическом редакторе.

Фото: @merr1k / Twitter

"Если приглядеться к фотографии, то видно, что плакат ужшкммт и девушки не совсем естественно выглядят. Конечно, ведь их врисовали в фотошопе. Меня удивило, что есть только две фотографии, того как девушки стоят на башне с плакатом. Вокруг много туристов и просто прохожих. Как думаете, неужели никто бы не снял на телефон или видео, как они забрались на башню? Не верю. Сняли бы. Да и посмотрите на людей, никто не обращает внимание на девушек, забравшихся на башню. Кроме того, я очень сомневаюсь, что сами организаторы не сняли бы это шоу на видео, ведь башня — это самый яркий момент во всем представлении. Но нам дали только две фотографии", — написал Варламов в своем блоге.

Фото: "ЖЖ" Ильи Варламова

Он также подчеркнул, что Кремль является одним из самых охраняемых объектов в нашей стране, и "любое несанкционированное проникновение будет пресечено за считанные минуты".

"Все утыкано датчиками и камерами. Я одно время сам гулял по башням и стенам… Вот, смотрите, стена с обратной стороны. Сколько там датчиков движения и камер! Вы их просто не замечаете, но они там есть! Есть также решетки и заборы, которые перекрывают все возможные подступы. Обойти их невозможно. А еще сотрудники ФСО, которые вмиг скрутят, если что-то не так. Забраться со стены на башню невозможно", — резюмировал публицист.

Свое согласие с блогером выразила одна из участниц протеста Катрин Ненашева в своем Facebook.

"Мне больно сейчас за российский арт-активизм и феминистское сообщество, потому что фотография на Арсенальной башне действительно оказалась фотошопом. Об этом знало только несколько участниц, а сейчас узнала и я", - написала активистка.

Ранее TopNews писал о том, что несколько девушек, придерживающихся феминистских взглядов, устроили у стен Кремля акцию протеста с баннером "200 лет мужчины у власти. Долой" и файерами, после чего девушек якобы задержали и отвезли в отделение полиции для воспитательной беседы.