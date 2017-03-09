Путин отправил в отставку 10 генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять высокопоставленных силовиков. Речь идет о сотрудниках МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, указом президента от занимаемых должностей освобождены:
1. начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Берглезов,
2. руководитель Следственного управления СК по Приморскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,
3. начальник УФСИН по Саратовской области генерал- майор внутренней службы Александр Гнездилов,
4. первый заместитель начальника Московского университета МВД гененрал-майор полиции Сергей Жевлакович,
5. начальник Управления воспитательной, социальной и психологической ужшкммт работы ФСИН Александр Новиков,
6. начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников,
7. начальник УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,
8. старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин,
9. начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,
10. начальник УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъяев.
Также указом президента от занимаемых должностей освобождены прокурор Чувашии Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.