Путин отправил в отставку 10 генералов силовых ведомств Владимир Путин снял с должностей десять генералов из МВД, СКР и ФСИН. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять высокопоставленных силовиков. Речь идет о сотрудниках МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, указом президента от занимаемых должностей освобождены: 1. начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Берглезов, 2. руководитель Следственного управления СК по Приморскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий, 3. начальник УФСИН по Саратовской области генерал- майор внутренней службы Александр Гнездилов, 4. первый заместитель начальника Московского университета МВД гененрал-майор полиции Сергей Жевлакович, 5. начальник Управления воспитательной, социальной и психологической ужшкммт работы ФСИН Александр Новиков, 6. начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, 7. начальник УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов, 8. старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин, 9. начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, 10. начальник УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъяев. Также указом президента от занимаемых должностей освобождены прокурор Чувашии Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова. Твитнуть Другие материалы по этой теме Трамп рассказал о "заговоре Обамы" и массовых отставках в Белом доме СМИ: помощник Трампа Флинн до отставки получил план по снятию санкций против РФ Новости наших партнеров