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Путин отправил в отставку 10 генералов силовых ведомств

Опубликовано 09.03.17 15:44 Путин отправил в отставку 10 генералов силовых ведомств

Владимир Путин снял с должностей десять генералов из МВД, СКР и ФСИН.

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять высокопоставленных силовиков. Речь идет о сотрудниках МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, указом президента от занимаемых должностей освобождены:

1.       начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Берглезов,

2.       руководитель Следственного управления СК по Приморскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,

3.       начальник УФСИН по Саратовской области генерал- майор внутренней службы Александр Гнездилов,

4.       первый заместитель начальника Московского университета МВД гененрал-майор полиции Сергей Жевлакович,

5.       начальник Управления воспитательной, социальной и психологической ужшкммт работы ФСИН Александр Новиков,

6.       начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников,

7.       начальник УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,

8.       старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин,

9.       начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,

10.   начальник УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъяев.

Также указом президента от занимаемых должностей освобождены прокурор Чувашии Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.
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