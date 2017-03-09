"Ростов" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 09.03.2017, смотреть онлайн трансляцию ЛЕ (ВИДЕО

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017.

Российский "Ростов" сыграет 9 марта 2017 года на поле своего стадиона "Олимп-2" с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра начнется в 21:00 мск.

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию поединка "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за ходом игры также можно будет онлайн на сайте канала. Начало в 20:30 мск.

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед". Смотреть онлайн. Прямая трансляция 9.03.2017. ВИДЕО

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Манчестер Юнайтед" в среднем с коэффициентом 1,8, на ужшкммт ничью - 3,7, на успех "Ростова" - 4,9.

Свой прогноз на матч "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017 дал бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж. По его мнению, "МЮ" забьет больше голов в каждом тайме и подаст больше угловых в каждом тайме за 11.0.

"Скажем так, шансы "МЮ" попасть в Лигу чемпионов через АПЛ невелики, поэтому Лига Европы становится для манкунианцев ключевым турниром, так что никакой недооценки тут быть не должно. Наверняка они сделают всё, чтобы постараться решить вопрос с выходом в следующий раунд уже сегодня. Выездной победы со счётом 2:0 для этого вполне хватит", — уверен специалист.

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги Европы

"Ростов" прямо-таки освоился в Лиге Европы и, похоже, не собирается так просто покидать плей-офф. До этого в 1/16 турнира подопечные Ивана Данильянца успешно прошли пражскую "Спарту" - 4:0 и 1:1.

"Ростов" - "Спартак" 4:0 ВИДЕО голов

Манкунианцы без проблем одолели французский "Сент-Этьен" (3:0 и 1:0).

"Манчестер Юнайтед" - "Сент-Этьен" 3:0 ВИДЕО голов

Своим мнением о предстоящем матче поделился главный тренер "Ростова" Иван Данильянц.

"Хорошо было бы и забить, и не пропустить завтра. Это соединение нас больше бы устроило. Но матч состоит из двух встреч – так было со „Спартой“ и «Андерлехтом», когда играли с не самым хорошим раскладом. В этом большом противостоянии важно не пропустить. Если удастся забить – будет очень хорошо", - отметил он.

Бывший полузащитник "Тоттенхэм Хотспур", "Ростова" и сборной Англии Дэвид Бентли считает, что манкунианцам не стоит недооценивать российский клуб.

"После затяжных проблем с коленом я решил попробовать себя за пределами Англии. Агент предложил вариант с „Ростовом“. Меня привлекла возможность стать первым английским футболистом в России – это уникальный опыт. В „Ростове“ было хорошо. Меня окружали профессионалы, которые помогали во всём, — прекрасные люди. Все эти предрассудки по поводу России ничем не подкреплены. Там достаточно комфортно. „Ростов“ играет на стадионе, напоминающем старые английские арены. „Манчестер Юнайтед“ будет непросто. Нельзя недооценивать ростовчан ни на минуту. Эта команда здорово себя проявила, обыгрывала „Баварию“, и ростовчане остаются тёмной лошадкой", - отметил он.