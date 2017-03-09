«Наши отношения с Россией это не бухгалтерия»: Лукашенко пригрозил Медведеву расплатой

Лидер Белоруссии Лукашенко ответил угрозой на угрозу Медведева повысить цены на газ.

Отношения Белоруссии и России — это не бухгалтерия. Об этом на совещании об актуальных вопросах развития страны заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Мне казалось, и я думаю до сих пор, как и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия», — цитирует Лукашенко агентство «Белта».

По словам Лукашенко, «Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе [за ужшкммт газ], то кое за что ему тоже придется заплатить».

«И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», — подчеркнул президент Белоруссии.

Власти Белоруссии хотят от руководства России не дешевого газа, а исполнения своих обязательств в рамках Союзного государства, заявил Александр Лукашенко.

«Если мы строим наш союз, то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — цитирует его РБК.

Лукашенко особо остановился на прозвучавшем в ходе состоявшегося 7 марта в Бишкеке заседании Евразийского межправительственного совета заявлении главы правительства России Дмитрия Медведева о том, что «некоторые страны» получают российский газ по льготным ценам только благодаря членству в ЕАЭС, а в случае выхода цена вырастет до европейского уровня.

Президент Белоруссии поручил главе правительства страны и руководству Министерства иностранных дел подготовить к очередному заседанию Высшего госсовета союзного государства перечень «коренных вопросов», для которых должны быть найдены решения.

«Мы не должны превращать Высший госсовет, председателем которого я являюсь, в некую «заседаловку» — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет», — подчеркнул белорусский лидер.

Во вторник на заседании совета глав правительств стран ЕАЭС Дмитрий Медведев призвал своих «коллег» помнить о льготной цене на российский газ при принятии решений, тормозящих или блокирующих процесс интеграции в ЕАЭС.