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Британский коронер назвал точную причину смерти Джорджа Майкла

Опубликовано 09.03.17 12:56 Британский коронер назвал точную причину смерти Джорджа Майкла

Старший коронер графства Оксфордшир прокомментировал слухи, что певец Джордж Майкл умер естественной смертью.

Старший коронер графства Оксфордшир сообщил, что певец Джордж Майкл умер естественной смертью. Причиной стала дилатационная кардиомиопатия, миокардит и жировая дистрофия печени, добавил он. Расследование причин смерти певца, которое длилось 3 месяца, прекращено, пишут "Ведомости".

По словам коронера (должностное лицо, расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно), дополнительной информации о причинах кончины Майкла не появится. Он также передал представителям СМИ и общественности просьбу членов семьи музыканта ужшкммт соблюдать их право на частную жизнь в нынешней ситуации, то есть не донимать их вопросами в эти печальные дни.

Джордж Майкл умер в декабре прошлого года, ему было 53 года. Тогда менеджер певца Майкл Липман заявил, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
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