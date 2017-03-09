YouTube шокирован ВИДЕО спасения четырех повешенных на дереве щенков под Хабаровском

В Сети появилось шокирующее Ютуб ВИДЕО, опубликованное зоозащитницей Дарьей Степанцовой.

В Хабаровске местная зоозащитница Дарья Степанцова опубликовала Ютуб ВИДЕО спасения четырех щенков, подвешенных на верёвках в лесу. О странных звуках, доносящихся из лесополосы, девушке рассказала одна из местных жительниц.

"Мне казалось это нереальным. Но они висели прямо передо мной! Как я их снимала в машину, звонила врачам, всё как в тумане, даже не могла понять, живы или мертвы", — поведала Дарья в Instagram.

Сейчас щенки находятся на передержке в одной ужшкммт из местных клиник, а девушка ищет им новых хозяев. Активистка отметила, что животные истощены, простужены и страдают от паразитов.

"Подозреваю приближающийся суд над живодёрками, возможно, поклонники хвастаются в закрытых группах. Но подозрения остаются подозрениями", — добавила Дарья.

Опубликованное видео вызвало шквал эмоций в соцсетях.

"Что творят... Нелюди!!! Невозможно принять... Откуда в "человеке"столько жестокости?!", "Выбюдки, что бы вам эти глазки снились каждую ночь!!!!твари с кем вы связались , над кем издевались ! Бумеранг еще никто не отменял!", "Одни слезы... как хорошо что есть такие замечательные люди... спасибо вам огромное.", "Не возможно смотреть без слез , да как же так ЛЮДИИИИИ , от куда такая жестокость, твари просто нет слов", - пишут интернет-пользователи.

YouTube ВИДЕО спасения четырех щенков под Хабаровском вызвало бурю в соцсетях

AmurMedia со ссылкой на старшего специалиста по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилла Блинова пишет о том, что полиция готова начать проверку по факту инцидента.

"Если к нам обратятся, мы, конечно же, проведем следственную проверку. Но для начала нам нужна какая-то отправная точка. Пусть пишут заявление, и мы будем действовать", - отметил он.