Курс доллара на сегодня, 9 марта 2017: рубль резко упал на фоне дешевеющей нефти

Курс валют на сегодня, 9 марта 2017: курс доллара и евро сильно вырос на торгах 9 марта.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 9 марта 2017 составляет 58,26 руб., курс евро на сегодня равен 61,70 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 9 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 57,54 руб. при покупке и 60,66 руб. при продаже, курс евро на 9 марта 2017 равен 60,54 руб. и 64,04 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс доллара и евро на бирже 9 марта 2017 резко вырос к рублю

Торги на Московской бирже 9 марта 2017 года открылись ужшкммт резким ростом курсов доллара и евро. По информации РБК, стоимость американской валюты на пике достигала отметки 58,9775 руб., что на 79,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов, а курс евро поднимался выше 62 руб., достигнув на максимуме отметки 62,1275 руб., что на 59 коп. выше уровня закрытия торгов 7 марта.

Эксперты связывают ослабление рубля с произошедшим накануне обвалом мировых цен на нефть, когда барель Brent упал из-за увеличения объемов запасов и добычи в США более чем на 5%, подешевев за день почти на $3. При этом торги валютой на Московской бирже вчера не проводились в связи с празднованием Международного женского дня, хотя на внебиржевом рынке курс рубля снизился примерно на 1%.

"Спекулянты сегодня могут продолжить играть против рубля, но влияние на курс будет определяться активностью локальных игроков и экспортеров", — считает главный экономист ING Дмитрий Полевой.

Торги нефтью на бирже ICE 9 марта открылись ростом котировок. Стоимость барреля Brent колеблется в районе $53,5, оставаясь выше уровня закрытия предыдущих торгов.

"Мы рассчитываем пока на стабилизацию и постепенный возврат к $55/барр., расценивая данное [вчерашнее] снижение как избыточное. Кроме того, мы считаем, что в марте начнут разгружаться запасы в США ввиду завершения сезона техрегламента", — отметила аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.