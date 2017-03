На Мальте обрушилась древняя арка "Лазурное окно" из "Игры престолов" (ФОТО)

Обрушение известковой арки, известной как «Лазурное окно», произошло на острове Гоцо (Мальта) утром 8 марта, пишет ИА REGNUM со ссылкой на газету Times of Malta.

Gutted that the "Azure Window" on Gozo in Malta has collapsed in a storm. So glad to have seen it in September '16 #malta #AzureWindow pic.twitter.com/t0ExmtL74f