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На Мальте обрушилась древняя арка "Лазурное окно" из "Игры престолов" (ФОТО)

Опубликовано 09.03.17 12:52 На Мальте обрушилась древняя арка "Лазурное окно" из "Игры престолов" (ФОТО)

Обрушилось знаменитое "Лазурное окно" — 28-метровая известняковая скала в форме арки на мальтийском острове в Средиземном море.

Обрушение известковой арки, известной как «Лазурное окно», произошло на острове Гоцо (Мальта) утром 8 марта, пишет ИА REGNUM со ссылкой на газету Times of Malta.

 

Арка высотой 28 метров обрушилась в одночасье. Падение скалы сопровождалось огромным фонтаном брызг. Комментируя инцидент, министр по делам окружающей среды Мальты Хосе Эррера отметил, что ЧП предотвратить было нельзя. По результатам проводимых ранее исследований, это должно было произойти.

От скалы, состоящей из жёлтого известняка, уже не раз отпадали куски. Наиболее ужшкммт существенное обрушение зафиксировано в 2012 году, когда из-за отпадения значительного куска известняка изменилась форма проёма «Лазурного окна».

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал день обрушения «Лазурного окна» «несчастным днём».  «Составлявшиеся на протяжении многих лет отчёты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена неизбежной естественной эрозией», — написал он в своём Twitter.

«Лазурное окно» относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Лазурное окно" фигурировало в сериале "Игра престолов" и в картине "Одиссея" Андрея Кончаловского.
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