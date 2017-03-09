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СМИ назвали возможный источник утечки документов ЦРУ в WikiLeaks

Опубликовано 09.03.17 10:10 СМИ назвали возможный источник утечки документов ЦРУ в WikiLeaks

Журналисты выяснили, как секретные документы ЦРУ о взломе электронных гаджетов могли попасть в WikiLeaks.

По информации журналистов агентства Reuters, спецслужбы еще в конце прошлого года заподозрили, что произошла утечка секретных данных. Опасения подтвердились на этой неделе, после публикации более 8700 документов на сайте WikiLeaks. Из опубликованных сведений следовало, что у спецслужб была глобальная программа взлома гаджетов, в том числе iPhone, а также устройств на ОС Android и Windows.

Источники журналистов утверждают, что опубликованные материалы, датированные 2013–2016 годами, судя по всему, являются подлинными, а ужшкммт к WikiLeaks они могли попасть через сотрудников компаний, заключавших контракты для выполнения работ для ЦРУ. В настоящее время спецслужбы проверяют, кто именно мог иметь доступ к секретным материалам. 

Приоритетной является версия о контрактниках, по сравнению с предположением о том, что архив был взломан российскими хакерами. Как отметили источник агентства, это объясняется тем, что российские спецслужбы сначала попытались бы использовать документы в своих интересах, а уже потом отправили их на публикацию.

В свою очередь, в WikiLeaks ранее говорили о том, что ЦРУ утратило контроль над своим архивом, и теперь он доступен работавшим на государство хакерам и сотрудникам контрактных организаций, один из которых и предоставил материалы сайту.

Представители ЦРУ пока официально не подтвердили подлинность получивших огласку документов, отметив лишь, что агентство занимается сбором информации за рубежом для того, чтобы "защитить Америку от террористов, враждебных стран и других противников". При этом спецслужбы были названы "первой линией обороны", а в ЦРУ категорически отвергли подозрения в шпионаже за гражданами США.

В Белом доме выразили серьезную обеспокоенность фактом утечки секретных документов.

"Любой, кто причастен к утечкам секретной информации, ответит по всей строгости закона", — цитирует РБК пресс-секретаря Дональда Трампа Шона Спайсера.
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