Бизнесмен украинского происхождения Алекс Оронов, связанный семейными узами с адвокатом президента США Дональда Трампа, умер при невыясненных обстоятельствах.

Украинский бизнесмен, имевший связи с Дональдом Трампом и Россией, умер при невыясненных обстоятельствах. Родившийся на Украине бизнесмен-миллионер Алекс Оронов, 69-летний натурализованный гражданин Америки, который вел сельскохозяйственный бизнес на своей родной Украине, умер 2 марта, согласно посту в Facebook украинского политика Андрея Артеменко, пишет ИноПресса со ссылкой на статью в Independent.

Оронов организовал секретную встречу между личным адвокатом Трампа Майклом Коэном (брат которого Брайан - партнер Оронова по алкогольному бизнесу на Украине) и российскими чиновниками для обсуждения "мирного плана", подразумевающего ужшкммт признание присоединения Крыма к России, говорится в статье. Именно благодаря Оронову состоялось встреча Артеменко с давним партнером Трампа Феликсом Сатер. Политики обсуждали «мирный план» по возвращению полуострова.

"На встрече по поводу "мирного плана" присутствовали Артеменко, Коэн и Феликс Слейтер - американец российского происхождения, являющийся давним деловым соратником Трампа и, по некоторым сведениям, связанный с русской мафией. Считается, что детали встречи оказались на столе Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по безопасности, вынужденного уйти в отставку в прошлом месяце из-за обвинений в секретных связях с российскими чиновниками", - указывает автор.

О встрече Артеменко с Коэном и Слейтером сообщалось в The New York Times - издании, которое Трамп обвиняет в публикации фальшивых новостей. В посте на Facebook Артеменко называет себя пешкой в дипломатической игре и утверждает, что Оронов не вынес стресса, вызванного последовавшим за статьей негативным вниманием.

По мнению украинского депутата, Оронов умер "от перенапряжения, от нервов, от несправедливости, от обиды, от подозрения, от горя недопонимания".