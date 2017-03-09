Курс доллара на сегодня, 9 марта 2017: рубль застынет до 24 марта - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 9 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 9 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 марта 2017 составляет 58,26 руб., курс евро на сегодня равен 61,70 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 9 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 57,54 руб. при покупке и 60,66 руб. при продаже, курс евро на 9 марта 2017 равен 60,54 руб. и 64,04 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Борис Хейфец полагает, что в оставшиеся дни торговой ужшкммт недели курс рубля вряд ли будет демонстрировать какое-то серьезное целенаправленное движение, и при отсутствии прочных определяющих факторов колебания национальной валюты будут находиться в довольно узких пределах.

"Можно сказать, что такая ситуация с "качанием вокруг да около" будет с большой вероятностью наблюдаться вплоть до 24 марта, когда состоится заседание ЦБ, на котором может быть принято решение о ключевой ставке. Большинство аналитиков склоняется к тому, что она останется на прежнем уровне в 10 процентов. И на этом фоне игроки валютного рынка будут обращать внимание на "словесные интервенции" регулятора", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Однако в феврале было отмечено снижение влияния внешних факторов на курс рубля, а сейчас оно снова возрастает.

"Все, что связано с ожиданиями рынка по поводу цен на нефть и повышения ставки в США вновь начнет более серьезно влиять и на вес рубля относительно доллара и евро", - добавил профессор.