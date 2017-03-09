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"Барселона" - ПСЖ: счет 6:1 вывел каталонцев в 1/4 финала ЛЧ. Обзор матча 8.03.2017, ВИДЕО голов

Опубликовано 09.03.17 01:59 "Барселона" - ПСЖ: счет 6:1 вывел каталонцев в 1/4 финала ЛЧ. Обзор матча 8.03.2017, ВИДЕО голов

8 марта 2017 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" со счётом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" - ПСЖ: счет 6:1 принес путевку "сине-гранатовым" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" принимала французский ПСЖ. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и закончилась со счётом 6:1 в пользу хоязяев. 

С учетом того, что в первой игре каталонская команда проиграла в Париже со счётом 0:4, общий счёт противостояния — 6:5 в пользу сине-гранатовых. Таким образом "Барселона" прошла в 1/4 финала турнира. 

"Барселона" - ПСЖ: обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов от 08.03.2017

Уже на 3-й минуте матча Луис Суарес вывел хозяев вперёд, головой ужшкммт точно пробив по пустым воротам после неудачной игры Кевина Траппа.

Под занавес первого тайма Андрес Иньеста у лицевой проткнул пяткой во вратарскую, Трапп неудачно отбил мяч в колено Лейвину Курзава и отскочил в ворота.

После перерыва Неймар заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси, но на 62-й минуте Эдинсон Кавани забил важнейший гостевой гол для «ПСЖ», после которого «Барселоне» нужно было забивать уже три мяча, что болельщикам "Барсы" казалось невозможным. Но Месси и компания сотворили настоящее футбольное чудо.

За две минуты до конца основного времени Неймар отправил мяч в ворота со штрафного удара, а на 91-й минуте бразилец реализовал пенальти за фол против Луиса Суареса.

Решающий гол, который в итоге вывел "Барсу" в 1/4 финала на 95-й минуте забил Серхи Роберто.

Таким образом, «Барселона» стала первой в футбольной истории командой, которая прошла дальше в плей-офф Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов после поражения со счётом 0:4 в первом матче.

Обзор матча "Барселона" - ПСЖ. Смотреть онлайн. ВИДЕО голов
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