"Сельта" - Краснодар: прогноз на матч 09.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящей встречи 1/8 финала Лиги Европы "Сельта" - "Краснодар" 9 марта 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Российский футбольный клуб "Краснодар" на выезде сыграет с испанской "Сельтой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 9 марта 2017 года на стадионе "Балаидос" и начнется в 23:05 мск.

"Сельта" - "Краснодар" 9 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Сельта" - "Краснодар" 9 марта 2017 покажет "Матч ТВ". Также следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 23:05 мск.

"Сельта" - "Краснодар". Смотреть онлайн. Прямая трансляция 9.03.2017. ВИДЕО

"Сельта" - "Краснодар" 9 марта 2017: перед матчем 1/8 Лиги Европы

Хозяева предстоящего матча, судя по всему, до последнего не верили с свой выход ужшкммт в 1/8 финала Лиги Европы. На предыдущей стадии "Сельта" с трудом одолела донецкий "Шахтер", проиграв ему в первом матче 0:1, но затем сумев справиться с ситуацией и вырвать победу в добавленное время - 2:0.

"Шахтер" - "Сельта" 0:2 ВИДЕО голов

"Краснодар", в свою очередь, более уверенно справился с турецким "Фенербахче" - 1:0 и 1:1.

"Фенербахче" -"Краснодар" 1:1 ВИДЕО голов

Бывший игрок "Краснодара" Роман Широков оценил работу главного тренера команды Игоря Шалимова.

"Стиль игры "Краснодара" при Шалимове изменился, причём с самого начала его работы. "Краснодар" отошёл от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет. Стиль полностью изменился. У "Краснодара" высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен. Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит. В этом случае перемены возможны", - отметил он.

"Сельта" - "Краснодар" 9 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Сельту" фаворитам предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,6, на ничью - 3,8, на успех "Краснодара" - 6,00.