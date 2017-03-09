"Ростов" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 09.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего противостояния "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017, прогнозы букмекеров, ставки, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Футбольный клуб "Ростов" принимает 9 марта 2017 года на поле своего стадиона "Олимп-2" английский "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию игры "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:30 мск.

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед". Смотреть онлайн. Прямая трансляция 9.03.2017. ВИДЕО

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги Европы

"Ростов", похоже, неплохо себя чувствует в Лиге Европы и точно настроен на борьбу. На предыдущей стадии турнира российский клуб успешно ужшкммт преодолел сопротивление чешской "Спарты" - 4:0 и 1:1.

"Ростов" - "Спартак" 4:0 ВИДЕО голов

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, играючи прошел французский "Сент-Этьен" (3:0 и 1:0).

"Манчестер Юнайтед" - "Сент-Этьен" 3:0 ВИДЕО голов

В преддверии домашнего матча, болельщики "Ростова" решили продемонстрировать свое гостеприимство фанатам английского клуба.

"Содержание данного мероприятия в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с Туманного Альбиона будут выдаваться тёплые пледы, для того чтобы они не замёрзли! Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях!" — сказано в сообщении болельщиков «Ростова» на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед" 9 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Манчестер Юнайтед" в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,7, на успех "Ростова" - 4,9.