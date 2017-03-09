Курс доллара на сегодня, 9 марта 2017: рубль может возобновить снижение - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 9 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 9 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 15 копеек по сравнению с показателем вторника и составил 61,70 рубля, курс доллара упал на 7 копеек - до 58,26 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 11 копеек - до 59,81 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Начиная с понедельника рубль пытается возобновить ужшкммт укрепление. Но в большей степени это обусловлено технической коррекцией доллара на мировом рынке после роста на прошлой неделе. Как прогнозируют эксперты, вскоре ситуация может измениться.

Учитывая, что цены на нефть остаются под умеренным давлением, шансы на падение Brent к 54,70 высоки. Особенно на фоне заявлений генсека ОПЕК Баркиндо о том, что пока ОПЕК не планирует обсуждать продление ограничений по добыче. По мнению аналитиков падение цен на нефть будет оказывать давление на рубль.

Вторым фактором, играющим не в пользу рубля, являются ожидания по монетарной политике ФРС США. По версии Bloomberg вероятность повышения ставки на заседании 15 марта составляет 90%. Глава американского регулятора в пятницу дала понять, что это возможно.

"Если ситуация с занятостью будет стабильной, а тренд на ускорение инфляции сохранится. Это окажет поддержку доллару. Поэтому пара USD/RUB может возобновить рост с целью на уровне 59,00 – 59,20", - полагает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.