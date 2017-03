Утром 8 марта группа боевиков в униформе медиков напала на госпиталь имени Сардара Мохаммада Дауд Хана в Кабуле, рассчитанный на 400 коек.

Сообщается, что в здание ворвались четверо боевиков. Один из террористов подорвал себя у входа, остальные проникли внутрь и открыли стрельбу, захватив в заложники медперсонал и больных.

Как сообщает Минобороны Афганистана, бой с захватчиками, которые проникли в больницу и заняли там оборону, продолжался семь часов.

VIDEO: Clashes at army hospital in Kabul. Reports of 3 killed and up to 54 wounded #Afghanistan - @News_Executive pic.twitter.com/d4koRVvRlG