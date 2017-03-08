Обама пришел в ярость от обвинений Трампа в прослушке

Бывший президент США Барак Обама рассердился из-за обвинений нынешнего президента Дональда Трампа по поводу прослушивания телефонных разговоров.

Бывший президент США Барак Обама пришел в ярость после публикации нынешним президентом Дональдом Трампом серии твитов, в которых тот обвинил демократа в «прослушке». Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal и источник, близкий к экс-президенту.

Знакомые Обамы сообщили газете, что бывший президент действительно серьезно разозлился из-за обвинений. Тем не менее он не намерен отвечать на них публично.

"Основным правилом в администрации Обамы ужшкммт являлось то, что сотрудники Белого дома никогда не вмешивались в независимые расследования, которые проводило министерство юстиции, - приводит ТАСС слова официального представителя экс-президента Кевина Льюиса. - В связи с этим принципом ни президент Обама, ни один из сотрудников Белого дома не отдавали приказ о слежке за каким-либо гражданином США. Любые утверждения, что это не так, просто не соответствуют действительности".

Трамп, в свою очередь, как отмечает издание, полагает, что ответственность за информационные утечки в его администрации несут сотрудники, являющиеся сторонниками Обамы. Кроме того, президент полагает, что его предшественник на высшем государственном посту в настоящее время мог бы публично опровергнуть домыслы о том, будто Россия вмешивалась в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. По сведениям газеты, республиканец уверен, что Обама прекрасно знает о безосновательности таких обвинений.

Как говорится в публикации, некий сотрудник Белого дома, в частности, обратил внимание на то, что сам Обама, будучи главой администрации, крайне негативно относился к утечкам информации. "Он сразу же выступал с их осуждением и, разумеется, примечательно то, что сейчас он сохраняет молчание", - указал этот сотрудник.

Белый дом распространил заявление, в котором обратился к Конгрессу США с требованием провести разбирательство по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при президенте Обаме. Оно последовало за высказываниями Трампа, который в субботу на своей странице в Twitter написал, что администрация Обамы осуществляла прослушку в Trump Tower.

Также в воскресенье стало известно о том, что директор ФБР Джеймс Коми обратился к министерству юстиции с требованием публично опровергнуть высказывания Трампа о прослушке. По данным телеканала CNN, Коми был недоволен тем, что на его обращение не последовало ответа.