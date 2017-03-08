Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод (ФОТО)

Известная американская актриса с датскими корнями Скарлетт Йоханссон разводится со своим вторым мужем — французским журналистов Роменом Дориаком.

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала документы в Верховный суд Манхэттена на развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post. По данным СМИ, актриса заявила суду, что их брак «безнадёжно разрушен».

Йоханссон заявила, что хочет стать основным опекуном их трёхлетней дочери. Защитники Дориака сообщили, что намерены бороться.

"Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует не слишком ужшкммт много. Это будет интересный процесс", — заявил адвокат Нарольд Мэйерсон.

Актриса и журналист поженились в 1 октября 2014 года после двух лет отношений, а в сентябре у них родилась дочь Роуз Дороти Дориак. Данный брак стал для Скарлетт Йоханссон вторым.