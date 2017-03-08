 
TOP 10

1 СМИ узнали о встрече Трампа с послом РФ, о которой он умолчал

2 Путин поздравил всех женщин страны с 8 марта стихами Бальмонта (ВИДЕО)

3 Тимати удалил ФОТО из спальни личного самолёта Кадырова

4 Вероятный сын Ким Чен Нама подтвердил смерть отца в YouTube-ВИДЕО

5 Во Франции браконьеры убили редкого белого носорога прямо в зоопарке (ФОТО)

6 Wikileaks раскрыла программу ЦРУ для взлома телефонов и компьютеров

7 Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод (ФОТО)

8 Обама пришел в ярость от обвинений Трампа в прослушке

9 В Азовском море произошел бой между армиями Украины и ДНР

10 ИноСМИ показали коммуналку, в которой вырос Путин, и нашли его бывших друзей (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Тимати удалил из Instagram ФОТО из спальни личного самолёта Кадырова

Опубликовано 08.03.17 12:11 Тимати удалил из Instagram ФОТО из спальни личного самолёта Кадырова

Тимати выложил в Инстаграм и удалил фотографию из роскошного частного самолета — возможно, Кадырова.

Музыкант Тимати опубликовал в своем Instagram, а затем удалил фотографию с борта шикарного частного самолета. В подписи был упомянут аккаунт Рамзана Кадырова, с которым общается музыкант. Некоторые наблюдатели предположили, что Тимати находился на борту личного самолета Кадырова, пишет издание TJournal.

В подписи к фото было сказано: «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната». Сейчас снимок ужшкммт удален и проверить это невозможно.

Анонс снимка, опубликованного в Инстаграме, остался в Твиттере Тимати. Скриншот записи сохранила политолог Анна Велликок.

Позднее певец опубликовал загадочную запись о том, как он хочет рассказать «про всё то, что обычно остаётся за кадром, про то, как год моей жизни проходит так, как у других обычно три», но не может.

 

Дома !!! @kadyrov_95 👍🏽

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

 

Фото: Instagram Тимати

Шесть дней назад Тимати публиковал совместный снимок с Кадыровым. Однако у самого Кадырова в Инстаграме за последние дни никаких упоминаний Тимати нет.
Другие материалы по этой теме

Бузова обошла по популярности Тимати и Самбурскую в Instagram (ФОТО)

Тимати обругали за "аферу" с лейблом Black Star

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга