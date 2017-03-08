Тимати удалил из Instagram ФОТО из спальни личного самолёта Кадырова

Тимати выложил в Инстаграм и удалил фотографию из роскошного частного самолета — возможно, Кадырова.

Музыкант Тимати опубликовал в своем Instagram, а затем удалил фотографию с борта шикарного частного самолета. В подписи был упомянут аккаунт Рамзана Кадырова, с которым общается музыкант. Некоторые наблюдатели предположили, что Тимати находился на борту личного самолета Кадырова, пишет издание TJournal.

В подписи к фото было сказано: «Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната». Сейчас снимок ужшкммт удален и проверить это невозможно.

Анонс снимка, опубликованного в Инстаграме, остался в Твиттере Тимати. Скриншот записи сохранила политолог Анна Велликок.

Когда ты Кадыров и стараешься не палить своё имущество, а Тимати выкладывает фотки интерьера твоего личного самолёта #занашиналоги pic.twitter.com/O49q6PZHp9 — Aнна Велликок (@annavellikok) 7 марта 2017 г.

Позднее певец опубликовал загадочную запись о том, как он хочет рассказать «про всё то, что обычно остаётся за кадром, про то, как год моей жизни проходит так, как у других обычно три», но не может.

Дома !!! @kadyrov_95 👍🏽 Публикация от Black Star (@timatiofficial) Мар 1 2017 в 10:14 PST

Фото: Instagram Тимати

Шесть дней назад Тимати публиковал совместный снимок с Кадыровым. Однако у самого Кадырова в Инстаграме за последние дни никаких упоминаний Тимати нет.